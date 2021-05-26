شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون دولار لـ Spiral: From the Book of Saw فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Spiral إيرادات وصلت إلى 22 مليون و 547 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى حول العالم، وذلك في خلال 10 أيام من طرحه، حيث طرح يوم 14 مايو الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 15 مليون و827 ألف دولارأمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 مليون و 720 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يعرف الفيلم الجديد أيضا بـ اسم Spiral: From the Book of Saw، حيث يدور حول محقق شاب "زيكي" بانكس (كريس روك)، الذى يعمل في ظل والده، أحد المحاربين القدامى المحترمين (صموئيل إل جاكسون)، مع شريكه المبتدئ (ماكس مينجيلا) الذين يتولون مسؤولية التحقيق المروع في جرائم القتل التي تذكرنا بشكل مخيف من الماضي الشنيع للمدينة، ويقع زيك أمام لغز عميق عن غير قصد، ويجد نفسه في قلب لعبة القاتل المهووسة الجديدة، التي يحاول جاهدا الوصول إلى حل لها.

فيلم Spiral من بطولة كريس روك، ماكس مينجيلا، صموئيل ل.جاكسون، ماريسول نيكولز، دان بترونييفيتش، ريتشارد زيبيري، باتريك مكمانوس، علي جونسون، زوي بالمر، ديلان روبرتس.