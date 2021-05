بعد تحولها جنسيًا إلى رُجل.. بطلة X-Men تكشف عن صورتها بملابس السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الممثلة الكندية Ellen Page إلين بيج التي أعلنت تحولها جنسيًا في ديسمبر الماضي لذكر يُدعى إليوت بيج، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها لأول مرة بملابس السباحة منذ تحولها.

وكشفت بيج، عن تحولها جنسيًا إلى رجل وأطلقت على نفسها اسم Elliot Page، قائلة: "لقد تحولت من هي إلى هو".

وفيه بيان لها، نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، قالت "إيلين": "أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيًا، شكرًا لكم على شجاعتكم".

وتابعت: "أشعر أنني محظوظ لأنني أكتب لكم لقد وصلت إلى ما أريد في حياتي، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى ابتهاجي بأن أخيرا أقدر أن أتابع ذاتي الحقيقية، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين".

وأضاف "إليوت المتحول جنسيًا": "رغم شعوري بسعادة عميقة في الوقت الحالي ومعرفة مقدار الامتياز الذي أحمله، فإنني أشعر بالخوف أيضًا من الغزو والكراهية والسخرية والعنف؛ لأكون واضحًا، لا أحاول إخماد لحظة سعيدة وأحتفل بها، لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة، التمييز ضد المتحولين متفشٍ وقاسٍ، وينتج عنه عواقب وخيمة، لكن سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل".

إيلين بيج شاركت في عدد من الأفلام العالمية أبرزها فيلم Inception مع ليوناردو دي كابريو، وفيلم To Rome with Love، كما شاركت في فيلم Days of Future Past من سلسلة X-Men.

وترشحت "إيلين"، لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Juno and Inception عام 2008.