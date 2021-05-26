دور دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم في مساعدة زملائهم الممثلين في أزماتهم .. نقيب الممثلين يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن الدور الذي تقوم به الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مساعدة زملائهم الممثلين في أزماتهم.

وقال زكي، ببرنامج "الحياة اليوم"، أمس الثلاثاء: "أقسم بالله ودي شهادة حق قدام ربنا، إني لما بكتب إن فيه زميل بيمر بظرف ما على الجروب المعمول بين الفنانين واسمه (ساعدوا زملاءكم)، بتكون الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.. أول ناس بيتحركوا في مساعدة الممثلين في أزماتهم ".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني منذ فترة صحيا ودخلت إثر ذلك أحد المستشفيات ومازالت بداخله.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مساء السبت الماضي، سلبية مسحة حماته الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا منذ أيام.

وكتب رامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

أضاف: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.