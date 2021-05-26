زينب غريب عن بتر قدم شريف دسوقي: اللي بيمر بيه يوجع القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة زينب غريب على دعم الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت "زينب"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه في حق الأستاذ شريف الدسوقي، دايما كان معانا محترم وخلوق لأبعد حد في مسلسل بميت وش، وعلى المستوى الشخصي كان بيتعامل بكل عطف معايا ومع الكل، ويمكن أنا اللي مقصرة في حقه".

وتابعت: "مش قادرة أستوعب مدى ضغط وقسوة مهنة التمثيل اللي أكيد بتأثر علينا كلنا بطرق مختلفة نفسيا أو صحيا أو ماديا ... بس الموقف اللي بيمر بيه الأستاذ شريف بيوجع القلب وكل آمالي إنه يكمل ولا حاجة تأثر فيه مهما حصل".

وأضافت: "بتمنى ياخد وقته في الشفا ويتخطى محنته ويقوم بالسلامة، وأنا وكل الناس اللي بتحبه قلوبنا ودعمنا معاه، وعشمي في ربنا كبير أنه يلهمه الإرادة والعزيمة ويرجع يكمل مشواره ونجاحه ويضيف للسينما والدراما بموهبته المميزة".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.