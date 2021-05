محمد الفلاح - سلسلة الرعب سو تدخل التاريخ بمليار دولار

الأربعاء 26 مايو 2021

تمكنت سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Saw من تحقيق سبق جديد في تاريخها، بكسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي.



ووفقًا لموقع "سكرين كراش" الأمريكي، يرجع الفضل في هذا السبق إلى فيلم Spiral: From the Book of Saw (سبايرل: فروم ذا بوك أوف ساو)، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وحقق فيلم "سبايرل: فروم ذا بوك أوف سو" 15.8 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر المحلي، وحوالي 7 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي، ليقود السلسلة إلى المليار دولار.

فيلم "سبايرل: فروم ذا بوك أوف سو" بطولة صامويل إل جاكسون وكريس روك، ويتناول قصة ضابط شرطة يتعرض زملاءه الفاسدين للمطاردة والقتل على يد مقلد للقاتل السفاح "سو".

وذكر الموقع، أن سلسلة "سو" تفوقت على كثير من سلاسل الرعب بفضل هذا الإنجاز، إذ حققت سلسلة Nightmare on Elm Street (كابوس في شارع إلم) 450 مليون دولار، فيما حققت سلسلة Final Destination (فاينال دستنيشن) 657 مليون دولار.

سلسلة "سو" الأصلية من إخراج وتأليف جيمس وان، وحققت 103 ملايين دولار عالميًا، قبل أن تتفرع عنها سلاسل مختلفة منها فيلم Jigsaw، عام 2017.