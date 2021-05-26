محمد الفلاح - السيسي يوجه بتوفير الرعاية الكاملة للفنان شريف دسوقي

الأربعاء 26 مايو 2021

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف دسوقي.



وأبدى السيسي اهتمامه بحالة شريف دسوقي، الذى تعرّض لأزمة صحية مؤخراً نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، إذ أجرى جراحة أسفرت عن بتر قدمه، وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً شكرت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أعلنت التكفل بعلاج شريف دسوقي.

وجاء في بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية".

وكتب دسوقي عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء"، وذلك في أول تعليق على أزمته الصحية.

وكانت الفنانة المصرية بدرية طلبة، أعلنت، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" خضوع شريف دسوقي لعملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت في منشور نال تعاطف عدد كبير من المتابعين: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وبعد ساعة نشرت بدرية طلبة مجددا حول مأساة صديقها الفنان شريف دسوقي قائلة: "للناس اللي بتتصل وتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة.. وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

شريف دسوقي لفت الأنظار بقوة بعد ظهوره المميز في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في موسم رمضان 2020 بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ونال أداؤه إعجاب الجمهور والنقاد.

كما حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي".