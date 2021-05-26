شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: مسرحية "أبو العربى" تعيدنى للعمل مع هانى رمزى بعد 11 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد فتحى لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال حول مسرحية "أبو العربى" التى تعرض حالياً، حيث يشارك فى العرض مع الفنان هانى رمزى، مشيراً إلى أن هذا العمل ليس الأول الذى يجمعه بهانى رمزى حيث عملا سوياً فى فيلم "الرجل الغامض بسلامته" والذى تم عرضه قبل 11 عاماً وتحديداً عام 2010.



الفنان احمد فتحى

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربى الشخصية الشهيرة حيث يقع فى صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادى الفرماوى الذى اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذى يجعل فكرى محامى هادى الفرماوى يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربى بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو.

وكان حضر افتتاح المسرحية نقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكى، ومن النجوم كل من أحمد الفيشاوي وزوجته، بوسي شلبي، عبد الرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبد العزيز، فتوح أحمد.

وقبل بدء العرض أهدى المخرج تامر كرم العرض لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حدادا على روحه.

ويشارك الفنان أحمد فتحي خلال أكثر من فيلم تم طرحهما بموسم عيد الفطر، هم "ديدو" مع كريم فهمى، بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في فيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال.