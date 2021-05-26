سمية الخشاب تقتحم عالم أغاني المهرجانات بـ"أوعدك"

محمد الفلاح - سمية الخشاب تقتحم عالم أغاني المهرجانات بـأوعدك

الأربعاء 26 مايو 2021

تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب، لخوض تجربة جديدة عليها في مشوارها الغنائي، حيث أدخلها مغني المهرجانات المصري عمر كمال، عالم "أغاني المهرجانات" للمرة الأولى.



ونشرت سمية الخشاب، بوستر الأغنية التي تحمل اسم "أوعدك"، وذلك عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وجمعتها بعمر كمال، وعلقت قائلة: "قريبا.. أوعدك"، وكذلك شارك عمر كمال، بوستر الأغنية.

وتم تسجيل الأغنية في أستوديو خاص، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية راقصة صيفية، تحمل موسيقى مختلفة.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جنبك بقى وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك.. لما تبصيلي بقى بعيونك".

وشاركت سمية الخشاب، خلال موسم رمضان الدرامي 2021، في بطولة مسلسل "موسى"، الذي شارك فيه محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.