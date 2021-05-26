شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان الرسمى لفيلم "سقراط ونبيلة" للنجم أشرف عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "سقراط ونبيلة" الإعلان التشويقى الرسمى للعمل الذى يقوم ببطولته النجم أشرف عبد الباقى، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 16 يونيو المقبل.

وتدور أحداث الفيلم، الذى يعيد الفنان أشرف عبد الباقى للسينما بعد غياب طويل، فى إطار كوميدى اجتماعى حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعى لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل فى والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته فى مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

فيلم "سقراط ونبيلة" يمثل تجربة شبابية جديدة يدعمها الفنان أشرف عبد الباقى ومجموعة كبيرة من النجوم قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبدالباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة.