شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الثانى من فيلم Boss Baby فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع الجزء الثانى من فيلم Boss Baby على طرحه فى دور العرض حول العالم وكذلك عرضه على إحدى قنوات العرض الأمريكية المدفوعة، فى نفس الوقت، وذلك يوم 2 يوليو المقبل، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".

ومن المقرر أن يطرح الجزء الجديد تحت اسم The Boss Baby: Family Business، وكان مقررعرضه على شاشات السينما فى 17 سبتمبرالمقبل

ويدور الجزء الجديد من The Boss Baby: Family Business، بعدما أصبح الأخوان تمبلتون بالغين وانجرفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له نهج متطور على وشك أن يجمعهم مرة أخرى، ويلهمهم لافتتاح شركة عائلية جديدة.

وتم إصدار فيلم "Boss Baby" الأصلي في عام 2017 ، وحصد أكثر من 520 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".