أحمد فهمي يدعم شريف دسوقي: كلنا معاك

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد فهمي على دعم الفنان شريف دسوقي بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا أسفرت عن بتر قدمه.

وغرد "فهمي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "ألف سلامة على النجم شريف دسوقي إن شاء الله هترجع أحسن من الأول، كلنا معاك وبندعيلك وإن شاء الله هتبقى زي الفل".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.