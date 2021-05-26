فيديو.. رامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز بعد وفاة سمير غانم: بنمثل ومبنلبسش أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول ظهور له عقب وفاة "حماه" الفنان الكبير سمير غانم، كشف الإعلامي رامي رضوان آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة بالفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال "رامي"، خلال برنامجه "مساء DMC"،: "كم حنية وحب ودفئ وتواضع مدرسة حماتي العزيزة، وفى المرض دايما بتفكر مين دلوقتى محتاج لازم نقف جنبه وبتفكر فى الناس، وحماتي تقف جنب أى حد سواء في الفرح أو الحزن، ويشاء القدر إنها متكنش موجودة في تلقي عزاء زوجها الحبيب سمير غانم".

وأضاف: "بعض الناس قالت الفترة اللي فاتت ومن ضمن المعلومات الغلط اللي انتشرت إنها حضرت الجنازة وتأثرت والأكسجين نزل، هي لم تحضر الجنازة، للأسف ظروفها الصحية الصعبة اضطرتنا إننا نخبي عنها لحد دلوقتي نخبي عنها لدرجة إننا بنمثل".

وتابع: "هي مازالت في الرعاية المركزة، فصلنا التليفزيون في المستشفى وبدأنا نجيب حاجات مسجلة لأن الخبر كان بيتذاع في كل حتة، تليفوناتها سحبينها من اليوم الأول وقد إيه لحظة ضغط، لما حصلت حالة الوفاة بدأنا نفكر إيه السيناريو اللي هيتقال اللي يخلينا نغيب تمامًا أثناء فترة تواجدنا وربنا الهمنا بسيناريو، والحمد لله لحد النهاردة هى متعرفش، بس القلب بيحس واحساسنا الشخصى بيقول أنها حاسة ما هو رفيق الدرب في توافق في الأرواح الاحساس موجود ولكن لم يؤكد، محدش فينا لابس أسود وبندعي الابتسامات قدامها عشان متعرفش حاجة".

وعن حالتها الصحية قال: "أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا لكن لم يحدث تعافى بشكل كامل وهي حاليا في مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهي أعراض شديدة ومرحلة صعبة وشديدة يمكن تكون أشد من كوفيد نفسه، وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. لكن الحالة صعبة وارجوكم تستمروا فى الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".