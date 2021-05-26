درة مع زوجها على الشاطئ وياسمين صبري بالأبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة طبيعية، وعلّقت: "بعد عدد ساعات كتير في التصوير".

ناهد السباعي

واحتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعيد ميلادها ونشرت صورا عبر "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت: "شكرًا جزيلاً على عيد ميلادي الجميل هذا ولا توجد كلمات يمكن أن تصف مدى سعادتي".

درة

ونشرت النجمة دُرة، مجموعة من الصور لها خلال قضائها العطلة الصيفية في جزر المالديف، عبر "إنستجرام"، ومن بينهم صورة مع زوجها هاني سعد على الشاطئ.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورا جديدة عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة باللون الأصفر.

ياسمين صبري

ونالت ياسمين صبري إعجاب جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بالأبيض من رحلة خارجية.

أسما شريف منير

ونشرت أسما شريف منير، صورة لها عبر "إنستجرام"، وهي جالسة بفستان صيفي مبهر، وعلّقت: "انزلوا شوفوا الشمس حتى لو في البلكونة عشان الڤيتامين د مهم أوي وفي الأغلب ناقص عند أغلبنا وبالذات الستات وبجد بيفرق في الطاقة والمود وحاجات كتييير أوي، بحبكم يا رب دايماً في أحسن صحة".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة والدتها، وعلّقت قائلة: "كل شيء في حياتي".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم عدة صور جديدة من كواليس برنامجها "راجل و2 ستات" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة بفستان أبيض شفاف.

مايان السيد

ونشرت الفنانة مايان السيد عدة صور لها عبر "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عمرو سعد

ونشر عمرو سعد صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بشخصية "سرية" والتي قدّمها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وعلّق: "نوع الصبغة يا فنان".