بيع ألماسة “ساكورا” بأكثر من 23 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 12:42 صباحًا

أعلنت دار Christie’s للمزادات عن بيع ألماسة فريدة من نوعها باللون البنفسجي الوردي تُعرف باسم “ساكورا” بمبلغ قياسي.

وبيعت الألماسة “ساكورا” بمبلغ 29.3 مليون دولار وأصبحت أغلى ماسة أرجوانية وردية تُباع في مزاد على الإطلاق.

وقالت دار Christie’s، التي تولت عملية البيع، إن الماسة “لا تشوبها شائبة داخليا” و”زاهية رائعة”، وهذا ما يقيس لون الحجر.

وأوضح في بيان أن الأحجار الكريمة التي تبلغ 15.81 قيراطا، كانت جزءا من “فصل مهم آخر في تاريخ مزاد المجوهرات”.

وقالت فيكي سيك، رئيسة قسم مجوهرات Christie’s في البيان: “تعكس معدلات البيع القوية والأسعار الاستثنائية التي تم تحقيقها للألماس والأحجار الكريمة الملونة عالية الجودة طلبا قويا في السوق، ونتطلع إلى تمديد زخم الشراء القوي هذا إلى مزادنا المباشر القادم في نيويورك في 8 يونيو”.

وأفادت CNBC أن الشخص الذي اشترى “ساكورا”، هو مشتر خاص من آسيا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولاحظ Christie’s أن أربعة في المائة فقط من الماس الوردي حصل على تصنيف “الزاهية الفاخرة”، و10% فقط من الوزن يزيد عن 0.2 قيراط، ما يجعل “ساكورا” نادرة للغاية.

وكان الماس الأرجواني الزهري جزءا من عملية بيع أكبر، شهدت البيع بأكثر من 76.8 مليون دولار من المجوهرات، بما في ذلك ماسة وردية أخرى تُعرف باسم The Sweet Heart، والتي بيعت بما يزيد قليلا عن 6.5 مليون دولار.

وقالت سيك لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف، إن “ساكورا”، وهي يابانية تعني أزهار الكرز، هي “بالضبط” حصة أزهار الكرز.

وأضافت أن الماس الوردي عموما له “الكثير من الحبيبات”، ما يجعل هذا الحجر الكريم “نادرا جدا”.