محمد الفلاح - رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

الأربعاء 26 مايو 2021

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ مدة.



وقال رضوان في تصريحات تلفزيونية، إن الفنانة دلال عبدالعزيز والدة زوجته ظروفها الصحية مازالت صعبة، مشيرًا إلى أن ذلك اضطرهم لإخفاء خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، كما أنها أجريت مسحتين ونتيجتها سلبية ولكن هذا لا يعني تعافيها، بسبب صعوبة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا.

وألمح رضوان أن الفنانة دلال مازالت متواجدة بالرعاية المركزة حتى هذه اللحظة، موضحًا كواليس إخفائهم خبر وفاتها بأنهم قاموا بفصل التلفاز عنها يوم وفاته مدعين بأن مشكلة فنية وراء إغلاقه عنها ولن يتمكنوا من تشغيله حاليًا.

ولفت الإعلامي المصري، إلى أنهم حاليًا يقومون بعرض حلقات مسجلة على التلفاز الخاص بها حتى يتمكنوا من إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم عنها، مشيرًا إلى أنهم قاموا بسحب هواتفها المحمولة كلها منها، وأنهم معها يوميًا غير عابئين بأنفسهم وكونهم سيصابوا أم لا.

وأضاف رامي رضوان أنهم لحظة وفاة الفنان سمير غانم ظلوا يبحثون عن سيناريو لإقناعها بغيابهم جميعًا عنها في فترة جنازته دفنه حتى نجحوا في ذلك.

وأكد رضوان بأن شعورهم الشخصي أنها تشعر بوفاته ولكنها لم تتأكد من ذلك، مستكملًا: "نحن نرسم على وجوهنا الابتسامة المستمرة كما أننا لا نرتدي الملابس السوداء".

وأوضح رامي أن البعض من الناس يظن أن حياتهم سلسلة وليس بها صعوبات وهذا عكس الحقيقة.

وأضاف أن دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي لا تستطيعان البكاء أمام والدتهما كما أنهما لم ترتديا الملابس السوداء حتى لا تكتشف أن زوجها توفي، مستكملًا: "نحن نخبرها بأن حالته تحسنت وأنه على ما يرام وذلك سبب تواجدهم لوقت طويل جدًا برفقتها".