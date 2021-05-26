شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام موسم عيد الفطر 2021 تستعين بالروايات والشخصيات الأسطورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال سباق أفلام عيد الفطر المبارك برزت فئة معينة من الأفلام مستوحاة من روايات وشخصيات خرافية وردت في المؤلفات الأدبية والسيرالشعبية القديمة، ويعتبرهذا بمثابة إعادة تقديم لروايات مرعليها سنين مما يظهر شهرتها وأهميتها، وأن العمل سواء الأدبي أوالفني الجيد لا يموت مهما مر عليه، وهما :

فيلم أحمد نوتردام

يتضح من أحداث الفيلم استلهام الفنان رامز جلال لشخصية الأحدب التي رسمها الأديب الفرنسي فيكتور هوجو في روايته الشهيرة "أحدب نوتردام"، والفيلم من بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداثه حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، ويقرر الصحفي "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب، ليجذب انتباه السفاح، وبالفعل ينجح في ذلك و يبدأ السفاح في البحث عنه ظنا منه أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، وتتوالى الأحداث إلى أن يكتشف الصحفى سر قتل السفاح للسيدات في منزله.

يستلهم الفيلم فكرته من الرواية الشهيرة "عقلة الأصبع" للأديب الفرنسي شارل بيرو، والتي منها نسخة عربية كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ، والفيلم من بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم "ديدو" حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلة أصبع ، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة والكوميدية.