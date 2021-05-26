شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما البحر المتوسط يعرض فيلم "نافذة على البحر" الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط عروضه في السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 31 مايو، بعرض الفيلم اليوناني "نافذة علي البحر"، بسينما الهناجر، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في نسخته الأخيرة، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، كما فاز أيضاً بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من نفس المهرجان.

"نافذة على البحر" بطولة إيما سواريز، جايزكا أوجارتي، كاترينا زافيربولو، كوستاس بيترو، أنطونيوس كافتزبولوس، إخراج ميجيل إنجيل خيمنيز، وتدور أحداث الفيلم عن اختيار "ماريا" وهي امرأة إسبانية تبلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا أن تكمل الجزء المتبقي والأخير من حياتها في مكان جديد شعرت فيه بالسلام النفسي، بعد أن حصلت على فرصة غير متوقعة لتجد من خلالها السعادة التي ظلت أعوام طويلة تبحث عنها.

ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة عن الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.