بعد 9 سنوات.. مسلسل “الزيارة” يجمع بين تقلا شمعون ودينا الشربيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون عن تحضيرها لمسلسلها الجديد “الزيارة”، معربة عن سعادتها البالغة لمشاركة الفنانة المصرية دينا الشربيني معها في هذا العمل.

ونشرت تقلا صورة من الكواليس تجمعها مع دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقة: “مبسوطة كتير بوجود صديقتي وزميلتي دينا الشربيني بلبنان”.

وأعربت عن حماستها الشديدة للتعاون مجدداً مع دينا، مشيرة إلى أن مسلسل “روبي” كان التعاون الدرامي الأول بينهما قبل 9 سنوات.

وأوضحت شمعون أن مسلسلها الجديد “الزيارة” سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لكنها لم تحدد موعد طرحه حتى الآن.

وسبق أن تحدثت الفنانة اللبنانية عن ذكرياتها مع الحرب، وتجربتها القاسية في طفولتها التي وصفتها بعبارة «تهجير»، وتم وضع عائلتها أمام تحديات كبيرة في الحياة، حيث لم يعد هناك بيت أو حتى ملابس، لكن التحدي الأكبر كان أن الأهل قد لا يمكنهم استكمال تعليمهم.