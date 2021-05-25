شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الدسوقي بطل العرض المسرحي "الرسالة" على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان الكبير طارق الدسوقي بطولة مسرحية "الرسالة" علي مسرح مركز الهناجر للفنون خلال الفترة المقبلة، والعرض من إخراج محمد يوسف المنصور ومن إنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة المخرج شادي سرور.

المسرحية تتناول ملحمة من ملاحم البطولات الوطنية المصرية في فترة زمنية ما ويفترض تقديمه خلال شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انتصارات الشهر العظيم الذي شهد أعظم انتصار في تاريخ مصر وهو حرب أكتوبر عام 1973 واستعادة أرض سيناء الحبيبة .

الفنان طارق الدسوقي حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983 ، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين). كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة) وجسد من قبل شخصيات كثيرة أشهرها شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم " ناصر 56 " .