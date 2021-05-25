شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسى على رعايته للفنان شريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى.

وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسيى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".





ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي. كما وجه الرئيس الشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية أمس الاثنين، نتج عنها بتر ساقه.