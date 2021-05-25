شكرا لقرائتكم خبر عن أنا أسف ظلمتك كتير.. سعد الصغير يصالح زوجته فى تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان سعد الصغير ضيفا على برنامج "تريند" الذى يذاع على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، وخلال الحلقة اعترف فيها عن عدد زيجاته سواء كانت رسمية أم عرفية، وقال خلال لقائه موجها حديثه لزوجته أم محمود:"أنا أسف يا كبير ظلمتك كتير".

وتحدث "الصغير" خلال لقائه بالبرنامج عن أزمته الأخيرة مع مطرب المهرجانات عمر كمال ورده علي هجومه عليه، وصرح لأول مرة عن علاقته بزملائه المطربين وظلمه للمطربة أمينة وكيف منعها من مشاركته في أحد الأفلام، وخلال الحلقة عرض سعد الصغير وصيته التى يتمنى من أبنائه تنفيذها بعد وفاته، وتحدث أيضا عن أسرار أخرى داخل الحلقة.

يذكرأن الفنان سعد الصغير أكد خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية من قبل أن مطربى المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهما فى السينما سيحققا نجاحات نظرا لشعبيتهما الكبيرة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك الكثير من الأموال مقارنة بنجوم المهرجانات الحاليين، قائلا: "حمو بيكا وشاكوش معاهم فلوس أنا معيش عشرة مليون جنيه.. ولو معايا 5 مليون هبطل غنا".

وأضاف سعد الصغير، أنه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به، موضحا أن فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: "أنا كنت بأخذ فى الأفلام فلوس.. وأجرى كان مليون و20 ألف".