شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى داعما شريف دسوقى بعد أزمته الصحية: أنا معاك ومش هسيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم تامر حسني، عن دعمه للفنان شريف دسوقي عقب الإعلان عن بتر ساقه إثر إجرائه عملية جراحية، بعد إصابته بجروح قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى، ونشر تامر حسني رسالة له على حالته الخاصة بموقع "إنستجرام"، قائلا: "ألف سلامة يا أستاذ شريف، ألف سلامة عليك يا فنان یا محترم".

وأضاف تامر حسني، في رسالته: "قدر الله وما شاء فعل أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في اي حاجة فى شغلك وحياتك بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق، وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك".



تامر حسنى على انستجرام

وقد طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية بتر ساقه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".