نقابة المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة لتكفلها بعلاج الفنان شريف دسوقى

وقال نقابة المهن التمثيلية في بيان، "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية".

القاهرة - سامية سيد - توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مبادرتها الوطنية بالتكفل بعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية