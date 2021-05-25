شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر كريس هيمسورث نفسه محظوظًا بسبب أمنية ابنه .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Enews عن أن النجم كريس هيمسورث يعتبر نفسه محظوظاً، وذلك بسبب أمنية نجله التي تمناها عندما سأله عما يريد أن يصبح عندما يكبر.

وذكرالموقع أن كريس هيمسورث نشرصورة له مع ابنه وكتب عليها أن نجله يتمني أن يصبح سوبرمان عندما يكبر وهو ما اعتبره كريس حظًا جيدًا بالنسبه له لأن لديه طفلان آخران وعلي ما سيبدو أن العائلة ستصبح من الخارقين خاصة وأنه بطل خارق "ثور" في أفلام مارفل.

وفي سياق مختلف أكدت عدد من التقارير أن النجمين كريس هيمسورث وراسل كرو يجريان محادثات للمشاركة في إنتاج جزء جديد من الفيلم الملحمي" Gladiator"، حيث قال مصدر لموقع Idea New أن كريس وراسل يفكران في هذا الأمر بشكل جدي وقد أمضيا ساعات في التفكير في استخراج أفكار للنسخة الثانية.

وكان قد تم الحديث لأول مرة حول إنتاج 2 Gladiator في عام 2018 ، حيث اكد مصدر للموقع "يعتقد راسل أن كريس يمكن أن يكون الرجل الوحيد الذي يلعب دور ابنه بمصداقية في تكملة لـ Gladiator. وفيلم Gladiator تدور أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، يحاول القيصر (ماركوس أوريليوس) تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش (ماكسيموس) إلا أن ابنه (كومودوس) يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفًا لأبيه، كما يحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أنه هذا الأخير يهرب ويصير أسيرًا ويتحول إلى مصارعًا يشهد له الجميع بالبطولة.