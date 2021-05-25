"المهن التمثيلية" تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا توجهت خلاله بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما وجه بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي الذي تعرض لبتر قدمه مؤخرًا.

وجاء في البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهات سيادته لرعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي تقديرًا لدوره الفني وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصري وفناني مصر".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.