بيان المهن التمثيلية.. المتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل برعاية وعلاج شريف دسوقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا كشفت خلاله عن تكفل الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بعلاج الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه مؤخرًا.

وجاء في البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.

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