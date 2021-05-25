كاملة أبو ذكري: صديقة طلبت التبرع بطرف صناعي لشريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت المخرجة كاملة أبو ذكري على الأخبار التي انتشرت حول تبرعها للفنان شريف دسوقي بطرف صناعي بعد بتر قدمه.

وكتبت كاملة عبر حسابها على "فيسبوك": "صديقة عزيزة عليا من زمان كلمتني وطلبت إنها عايزة تتبرع للأستاذ شريف دسوقي بالطرف الصناعي، صديقتي عايزة تعمل كده من حبها وإيمانها بأستاذ شريف دسوقي، ومش عايزة أقول هي مين علشان عارفة إنها بتعمل كده مش علشان الترند والشهرة، هي أصلا من خارج الوسط الفني".

وأضافت: "أنا ماليش علاقة بالتبرع أنا مجرد نقلت رسالتها هي ربنا يجازيها كل خير وصلت ليه الرسالة، أنا بكتب البوست ده لإني لقيت أخبار بتقول إني عايزة اتبرع لأستاذ شريف وده مش صح مينفعش اخد خير حد غيري عايز يعمله، حبيت بس أصحح الخبر".

وكان الفنان مصطفى درويش أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن تبرع كاملة لشريف دسوقي قائلًا: "الأستاذة كاملة جابتله طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية".

وكانت بدرية طلبة قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شريف دسوقي حالته الصحية مستقرة الآن مؤكدة إنه خرج من غرفة العمليات متمنية له الشفاء العاجل.

وكشف "بدرية" عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

وأضافت في منشور آخر: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.