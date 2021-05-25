شريفة شكري خبيرة تجميل في مسلسل "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة شريفة شكري في الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين وإخراج مريم أبوعوف، وتجسد بطولته الفنانة منة شلبي.

وتجسد "شريفة" خلال أحداث مسلسل "ليه لأ" شخصية خبيرة تجميل.

ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء من العمل مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التي تهم المرأة فى المجتمع المصري.

والجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيي الدين، ومحمد شرنوبي