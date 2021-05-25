عمل "سباك وقهوجي" وحاز جائزة أفضل ممثل.. من هو الفنان شريف دسوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الفنان السكندري شريف دسوقي أمس لأزمة صحية، قرر بعدها الأطباء خضوعه لجراحة لبتر القدم اليسرى من أسفل الركبة، وذلك قبل خروجه من المستشفى، واستكمال علاجه بالمنزل مع إجراء جلسات تأهيل نفسي.

شريف الذي بدأت أسهمه في الصعود، بعد مشاركته في فيلم "ليل خارجي" عام 2018، وحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، ولد في الإسكندرية عام 1967، ويبلغ من العمر 54 عاما.

وبدأ عشق شريف الفنان، مع ذهابه إلى مسرح فرقة إسماعيل ياسين، إذ كان والده يعمل مديرا للفرقة.

بعد حصوله على دبلوم فني صناعي "مؤهل متوسط"، بدأ شريف البحث عن فرصة لتقديم موهبته الفنية، وشارك في ورش الحكي، وشارك في بعض مسرحيات قصور الثقافة، وقام بإخراج بعض المسرحيات، ومنها "ليس إلا" مع فرقة "براح"، إلى جانب تقديم عروض الحكي.

شريف كشف في حوارات صحفية أنه مع توقف الأعمال المسرحية في الثمانينات، عمل في عدة حرف منها "السباكة"، و"قهوجي"، و"سمكري"، و"جامع قمامة"، وأعلن شريف عن خضوعه للعلاج النفسي، بعد طلاقه من زوجته.

عام 2003 قدّم مع المخرجة أسماء البكري بعض المشاهد في فيلم "العنف والسخرية"، وشارك بعدها في الأفلام القصيرة "الحاوي"، و"حار جاف صيفا".

وبعد ظهوره في فيلم "الحاوي" قام المخرج أحمد عبد الله باختيار شريف دسوقي، لتقديم دور "مصطفى" في فيلم "ليل خارجي"، والذي نال عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي.

بعد حصده الجائزة عام 2018، شارك شريف دسوقي في العام التالي مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "لمس اكتاف"، ومع ما حققه من نجاح تم ترشيحه للمشاركة في 3 مسلسلات عام 2020، وهي "100 وش"، و"ما وراء الطبيعة"، و"مملكة إبليس 2".

على مدار العام الماضي، واجه شريف الدسوقي عدة أزمات، إذ صدر حكم ضده يقضي بحبسه سنتين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف، بسبب عدم التزامه بسداد وصل أمانة قيمته 250 ألف جنيه، وهي باقي قيمة شراء شقة في الإسكندرية.

وكشف شريف عن تفكيره في الاعتزال عام 2025 بعد سداد التزاماته، وذلك بعد فترة من إعلانه في فبراير الماضي التفكير في الانتحار بسبب الخلافات المادية مع أحمد الجنايني منتج فيلم "وقفة رجالة".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة اليوم عن خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى، بعد خضوعه لجراحة لبتر القدم.

بدرية كشفت تطورات حالة الفنان شريف دسوقي، وعبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، كتبت: "شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف، دكتورة أمل النجار، دكتور سامى زقيلح، اللي عمل العملية، شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة، شكرا يا نور السيد، دكتور أشرف زكي، الأستاذة نهال عنبر، زميلنا مصطفى درويش، أستاذ جمال العدل".

وأضافت: "وبطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى، ويبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي)، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".