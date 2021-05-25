جورج كلوني مستاء من تاريخ ميلاد آرتشي نجل الأمير هاري وميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرح الممثل الشهير جورج كلوني، خلال لقائه مع مجلة Extra، بأن تاريخ ميلاد (آرتشي) نجل الأمير هاري وميغان ماركل يُشعره بالغضب، وقال مازحاً إنه يتعارض مع مناسبة غاية الأهمية بالنسبة إليه.

وتابع كلوني (60 عاماً) أن السبب وراء ذلك أن تاريخ مولد آرتشي، هو السادس من شهر مايو، وهو نفس يوم ميلاده، وهذا ما يُشعره بالانزعاج كثيراً، لأنه بالفعل يتشارك نفس تاريخ الميلاد مع المخرج الأميركي الراحل أورسون ويلز، ومؤسس علم النفس الطبيب النمساوي سيغموند فرويد، ومنذ عام 2019 انضم لمشاركته في يومه المميز الطفل الملكي آرتشي.

والجدير ذكره أن الممثل الشهير، وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، حضرا زفاف الأمير هاري وماركل في عام 2018، وذكرت عدة تقارير صحافية حينها أن هناك صداقة وطيدة تجمع بين ماركل وأمل.

وتحدث كلوني، في وقت سابق، عن الصداقة التي تجمع بين أسرته وأسرة الأمير هاري، خاصةً أن جميعهم الآن يسكنون داخل الولايات المتحدة الأميركية بعد انتقال الأمير وزوجته وتنازلهما عن أدوارهما الملكية.

وقال كلوني، في تصريحاته، إنه لا يقطن بعيداً عن منزل الأمير هاري وميغان ومدحهما كلوني كثيراً، واصفاً إياهما بأنهما شخصان رائعان، وأبوان وزوجان محبان.

وكشفت تقارير صحافية، في وقت سابق، أن الأمير هاري وماركل كانا يفكران في جعل الزوجين كلوني وأمل عرابين لطفلهما الأول، وأنهما استعانا بنصيحة النجم الشهير وزوجته، عندما أرادا تعيين مربية لآرتشي.