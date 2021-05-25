بوريس جونسون يدخل القفص الذهبي في يوليو 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيتزوج من خطيبته كاري سيموندز، في يوليو 2022.

وكشفت الصحيفة أن جونسون (56 عاماً)، وخطيبته سيموندز (33 عاماً)، قد أرسلا بطاقات موعد الزفاف إلى العائلة والأصدقاء، لحضور حفل الزفاف الفخم، المقرر عقده يوم السبت 30 يوليو 2022.

جدير بالذكر، أنه تمت خطبة جونسون وسيموندز أواخر عام 2019، لكنهما مثل الآلاف من البريطانيين، اضطرا إلى تأجيل حفلات زفافهما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

في حين أن هذا سيكون زواج جونسون الثالث، إلا أنه سيكون الأول لسيموندز.

وأشارت صحيفة “ذا صن” إلى أن تفاصيل حفل الزفاف لاتزال سرية، ولم يتم الكشف أين سيقام حفل الزفاف؟

ومع ذلك، من المتوقع أن يقام الحفل المنتظر بمقر إقامة رئيس الوزراء في باكينغهامشير، وهناك احتمال آخر، وهو متنزه “Port Lympne Safari”، في كينت.

تجدر الإشارة إلى أن جونسون وسيموندز قد عاشا معاً في “داونينغ ستريت”، منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في 2019، وأنجب الثنائي طفلهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل 2020.

وقد سُمي الطفل بهذا الاسم تكريماً للأطباء الذين عالجوا جونسون، أثناء وجوده في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا.