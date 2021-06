هل ستتحسن علاقة الأمير هاري بالعائلة المالكة عند طلاقه من ميغان ماركل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الخبيرة الملكية، كينزي سكوفيلد، أنه لن يُمكن إصلاح الخلافات بين الأمير هاري وشقيقه وليام والعائلة المالكة، إلا إذا انفصل عن زوجته ميغان ماركل.

وأشارت إلى أن علاقة الشقيقين لن تعود إلى طبيعتها، إلا إذا كانت دوقة ساسكس خارج الصورة، مضيفة: “للأسف، أعتقد أن الطريقة الوحيدة لعودة الأمور لطبيعتها هي انفصال الأمير هاري وميغان ماركل، وعودة هاري بمفرده إلى المملكة المتحدة”.

وكان قد عبر كثيرون عن آمالهم بتحسن العلاقات بعد رؤية الشقيقين يتجاذبان أطراف الحديث في جنازة الأمير فيليب الشهر الماضي، إلا أن الوضع لايزال متوتراً؛ خاصة بعد تصريحات الأمير هاري الأخيرة حول العائلة المالكة.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم الكشف عن تمثال لوالدتهما الراحلة، الأميرة ديانا، في يوليو القادم، ومن المقرر أن يلقي هاري وويليام خطابين منفصلين، ويكشف ذلك أن نزاعهما لم يتحسن بعد.

وبدا التوتر في العلاقات واضحاً، منذ أن غادر الأمير هاري بريطانيا، وتوجه للولايات المتحدة الأميركية مع تخليه وزوجته عن أدوارهما الملكية.

وانتقد الأمير هاري العائلة، خلال مقابلته مع الإعلامية أوبرا وينفري، واتهمهم بالعنصرية، كما جدد اتهاماته للعائلة المالكة، متهماً إياها بالصمت والإهمال التام لزوجته ورغبتها في الانتحار خلال الفيلم الوثائقي The Me You Can’t See المكون من خمسة أجزاء، والذي يعرض على “Apple TV”.