أروى تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة.. مصرية أم خليجية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شوقت المغنية والإعلامية اليمنية المقيمة في لبنان، أروى، جمهورها نحو عملها الغنائي الجديد، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، ثم كشفت عن اسم الأغنية.

وتحمل الأغنية اسم “بديت تخون”، ورغم الكشف عن الاسم رفعت أروى منسوب التشويق بشأن اللهجة التي ستطلق بها الأغنية، وما إن كانت مصرية أم خليجية.

وكتبت أروى في تعليقها، تقول: “حزورة.. أغنيتي الجديدة مصرية أو خليجية.. #بديت_تخون”، وسط تفاعل واسع من جانب المتابعين، الذين توقع معظمهم أن تكون الأغنية “خليجية”، فيما أشاد البعض بها على أية حال دون النظر للهجة التي ستكون بها.

وقبل أيام قليلة، أعلنت الفنانة أروى تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كاشفة عن الطريقة التي تغلبت بها على خوفها من الحصول على اللقاح بسبب الشائعات المنتشرة حوله.

ونشرت أروى عبر “ستوري” في “إنستغرام”، مجموعة من الصور لها أثناء حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح، وعلقت عليها: “وأخذنا أول لقاح لكورونا.. الحمد لله”.