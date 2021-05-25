سمية الخشاب تكشف عن معاناتها التنمر.. بسبب زيادة وزنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن معاناتها التنمر أثناء الفترة التي كان وزنها فيها زائداً، موضحة أن التعليقات السلبية أثرت فيها بشكل سلبي، وأحزنتها بشدة.

ونشرت الخشاب، عبر صفحتها على موقع “تويتر”، صورة لها عندما كانت بوزن زائد، مطالبة متابعيها بعدم توجيه أي تعليقات سلبية إلى أصحاب الوزن الزائد، حتى لو كانت مزحة؛ لأن هذه التعليقات تكون لها آثار سلبية في صحتهم النفسية.

وقالت الخشاب، تعليقاً على الصورة التي نشرتها، إنه توجد ظاهرة خطيرة اسمها “fat shaming” أو “عار زيادة الوزن”، وذلك من خلال إطلاق تعليق سخيف أو تنمر على وزن شخص، موضحةً أن هذا التنمر يؤثر في صحتهم النفسية.

وتابعت: “أنا تعرضت للتنمر من قبل خلال إحدى الفترات، كان وزني أزيد من المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت تجعلني أحزن جداً”.

وطالبت الجميع بإيقاف ومحاربة هذه الظاهرة، قائلة: “لو أي شخص مرتاح بجسمه أو سعيد اتركوه، ولا تدمروا صحته النفسية بتعليقات سلبية ومعايير محددة”، مضيفة: “عندما يكره الإنسان مظهره أو جسمه، أو عندما يفقد ثقته بنفسه تحدث له مشاكل نفسية خطيرة”.

ووجهت رسالة إلى أصحاب النوايا الطيبة، الذين ينصحون الآخرين، متابعة: “إذا أردت أن تنصح فيجب أن يكون بطريقة صحية من دون أي تعليقات سلبية”، مؤكدة أن الجمال شيء نسبي جداً، ويختلف من شخص إلى آخر وليس شرطاً ما يراه أحد الأشخاص جميلاً أن يراه الجميع جميلاً.

وتطرقت إلى أوزان الفنانين، موضحة أنه يوجد كثير من الفنانين من أصحاب الوزن الزائد، وعندما فقدوا وزنهم قلت شهرتهم، لأن الناس كانت تحبهم بالشكل السابق، مضيفة أنه لا توجد معايير للجمال.

كما دخلت في نقاش مع بعض متابعيها، الذين طلبوا منها طريقة لتقديم النصح لأصحاب الوزن الزائد، حيث ردت على أحد المتابعين، قائلة إن السمنة خطر، لكن مهم جداً شكل النصيحة التي يجب ألا تكون جارحة أو سخيفة.

وردت الخشاب على متابع آخر، رفض وصفها للتعليقات السلبية بـ”التنمر”، حيث قالت: “لك الحق أن تنتقد فني أو أي شيء أقدمه، لكن أجسامنا لا تخص حد سوانا”.