جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المغربية، جنات، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس “كورونا”، وذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وظهرت جنات في الصورة أثناء تلقيها اللقاح، معلقة: “الحمد لله.. أخذت الجرعة الثانية من لقاح كورونا”.

ومنذ أيام كانت قد عايدت الفنانة المغربية والدتها وزوجها بمناسبة عيد ميلادهما، متمنية من الله أن يمتعهما بالصحة والعافية.

وسبق أن صرحت الفنانة المغربية جنات بأنها كانت تتعرض للظلم من قبل الناس بسبب الحكم عليها من الانطباع الأول، حيث إنهم كانوا يعتقدون أنها مغرورة، بسبب خجلها الذي يمنعها من الاندماج معهم منذ المرة الأولى.

وتحدثت عن الأشياء التي تغيرت في شخصيتها بعد الزواج، موضحة أنها كانت تتشاءم أو تتفاءل، عندما لا تسير الأمور كما كانت تخطط لها، لكن الآن أصبحت تنظر للأمور بشكل مختلف وأكثر واقعية.