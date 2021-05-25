شاهدوا إعلان الموسم الأخير من مسلسل “La Casa De Papel”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيكون جمهور المسلسل الإسباني الشهير “البروفيسور” (La Casa De Papel)، على موعد مع عرض الموسم الأخير منه، بحسب ما أعلنت شبكة نتفليكس.

وفقاً للفيديو التشويقي، فإن أشهر عملية سطو في التاريخ ستكون نهايتها على جزأين، يتكون كل جزء من 5 حلقات؛ الجزء الأول يصدر في 3 سبتمبر، والثاني في 3 ديسمبر 2021.

وصرح أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل: “حينما بدأنا كتابة الجزء الخامس في خضم جائحة (كورونا)، شعرنا بأننا كنا بحاجة إلى تغيير ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من موسم مكون من 10 حلقات، واستخدمنا كل أداة يمكننا ابتكارها؛ كي نعطي إحساس نهاية الموسم أو نهاية المسلسل، بدءاً من الجزء الأول نفسه”.

وأشار إلى أن صناع المسلسل قرروا أن يقدموا نوع دراما شديد العدائية؛ كي يضعوا العصابة على المحك.

وسيركز الجزء الثاني من الموسم الأخير على العمل بالجانب العاطفي للشخصيات، حيث يمر المشاهد برحلة عبر خارطتهم العاطفية التي تعد مباشرةً لرحيلهم.

وتدور أحداث العمل حول عصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة. وتمكن أفرادها من إنقاذ “لشبونة”، لكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم.

وبعد أن تم القبض على “البروفيسور” من قبل Sierra، ولن تكون لدى الفريق خطة هروب لأول مرة، وبينما يبدو الوضع كأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل الجيش. وهنا تقترب نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ، وما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.