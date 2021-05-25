كيم كاردشيان تواجه دعوى قضائية من قبل 7 موظفين.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن مشكلات نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، لم تنتهِ بَعْدُ، فبعدَ أشهر من إعلان طلاقها من مغني الراب الأميركي كاني ويست، تواجه سيدة الأعمال البارزة دعوى قضائية جديدة من قبل 7 موظفين سابقين، بسبب تأخر الرواتب، وعدم السماح لهم بأخذ استراحة لتناول الطعام.

واطلعت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على أوراق الدعوى المتعلقة بسوء ظروف العمل المقدمة إلى المحكمة في لوس أنجلوس، يوم الإثنين، وأفيد بأن العاملين أجبروا على العمل فترة أطول من الحد الأقصى القانوني، في منزل النجمة البالغ تكلفته 60 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء العاملين السابقين أنهم لم يتلقوا رواتبهم في الوقت المحدد مطلقاً، ويدعون أنهم حصلوا على 10% من أجورهم من أجل الضرائب، علاوة على خدمتهم ساعات أطول مما ينص عليه القانون.

يقول أحد الموظفين (16 عاماً)، إنه أُجبر على العمل لساعات تزيد على 48 ساعة في الأسبوع، وفي هذه الحالة قد يكون هناك انتهاك لعمالة الأطفال.

وعندما تحدث أحد الموظفين السبعة مع كيم عن العمل الإضافي والضرائب وإجازات الراحة، ادعى أنه طُرد على الفور.

وأفيد بأن الموظفين السابقين يريدون الحصول على تعويض عن سنوات من المعاناة، وتبلغ قيمة ثروة كيم ما يقدر بمليار دولار، بفضل أعمالها في مجال مستحضرات التجميل والملابس، بالإضافة إلى برنامج الواقع الأميركي.