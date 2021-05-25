عمرو سعد يرد على اتهام “ملوك الجدعنة” بترويج البلطجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رد الفنان المصري، عمرو سعد، على الاتهامات التي راجت بين رواد التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بأنه كان يروج البلطجة من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي جرى عرضه في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته إلى جانب الفنان المصري مصطفى شعبان، مبيناً أن تلك الاتهامات أزعجته كثيراً.

وأضاف سعد، في مقابلة تلفزيونية جمعته بالفنان مصطفى شعبان، أنه عندما بدأ التحضير للمسلسل كان صناعه يهدفون لتقديم عمل جيد فيه رسالة للجمهور، واندهش من هذا الاتهام، لاسيما أنه وشعبان لم يعرف عنهما تقديم أعمال تروج البلطجة سابقاً.

وتابع سعد، قائلاً إن مسلسل “ملوك الجدعنة” قدم نموذجاً للشباب المصري الشهم، وأعطى رسالة بعدم تعنيف وضرب المرأة، وذلك من خلال مشهد قدمه مصطفى شعبان، وكذلك مشهد حلاقة رأس شقيقه حيث قسا عليه وأهانه ليعلمه.

واستطرد سعد إن دور الأم، الذي جسدته الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في المسلسل، أعطى درساً عن الرضا، فضلاً عن أن هناك قصتَيْ حب لم تتحملا أي تجاوز.

وشارك في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” الفنان مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وسيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت قصة المسلسل حول صعود شابين “سفينة” يجسدها الفنان مصطفى شعبان، و”سرية” يجسدها الفنان عمرو سعد، صديقين، يحاولان كسب أموالهما من الحلال، لكن يتعرضان لمؤامرات من أحد تجار المخدرات، وتبدأ الحرب بينهما وبين العتال الذي يجسده عمرو عبدالجليل، ويتسبب صراعهم فى موت طفلة ابنة أخت “سفينة”، وحيل عدة تنتهي بموت العتال.