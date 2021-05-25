عبدالمجيد عبدالله يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يستعد الفنان السعودي الكبير، عبدالمجيد عبدالله، للعودة إلى الساحة الغنائية، من خلال طرح الألبومات، وذلك بعد غياب استمر 6 سنوات كاملة، حيث يعد ألبوم “اسمعني”، الذي طرحه عام 2015، آخر ألبوماته الغنائية.

وحدد عبدالمجيد موعد طرح ألبومه الجديد، بعد عدة تساؤلات من جانب جمهوره عبر حسابه في “تويتر”، حيث غرد قائلاً إن الألبوم سيتم طرحه في عيد الأضحى.

وكتب عبدالمجيد، في تغريدته مفاجئاً الجمهور بقوله: “الألبوم في عيد الأضحى.. إن شاء المولى”.

ونالت تغريدة عبدالمجيد تفاعلاً واسعاً من جانب جمهور التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بحسم الفنان السعودي موعد طرح الألبوم، مؤكدين انتظارهم له.

وفي السياق، تم تناقل معلومات عن ألبوم عبدالمجيد عبدالله، بأنه ألمح عبر حسابه عبر “تويتر”، في وقت سابق، إلى أن الألبوم المنتظر سيضم 20 أغنية جديدة، وأن الملحن ياسر بوعلي يُشرف على الألبوم، حيث وصفه بأنه رجل المرحلة.

وطرح عبدالمجيد عبدالله، خلال فترة التوقف تلك، عدداً من الأغاني المنفردة، التي كانت آخرها أغنية “ما كان هذا حب”، والتي تم طرحها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.