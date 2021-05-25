شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ بشرى: نورتينا وفرحتى أبو العربى بحضورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم هانى رمزى، الشكر للنجمة بشرى على حضورها مسرحية "أبو العربى" التى تعرض حاليا على أحد مسارح مدينة نصر، ونشر صورة تجمع بينهما وبين أبطال المسرحية وعلق قائلاً على إنستجرام: نورتينا يا بوشبوش وفرحتى أبو العربى جدا بحضورك وربنا يديم الصداقة والمحبة يا أجدع بشرى فى الدنيا.

وقرر النجم هانى رمزى، العودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت مسرحية " كدة أوكيه" عام 2003، ويشاركه بطولة "أبو العربى" داليا البحيرى، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحى، عمرو عبد العزيز وآخرون، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".