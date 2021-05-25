ماذا قال زكي نسيبة عن معرض أبوظبي للكتاب؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أكد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب بات يشكل تظاهرة ثقافية ومنصة تحتضن مختلف الباحثين والمفكرين من المنطقة والعالم.



وقال زكي نسيبة لوكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب يؤكد على المكانة الريادية الرفيعة التي أصبحت عليها الإمارات، كجسر تواصل ثقافي يجمع بين الشعوب، ويبرز مبادئ التعايش والتآلف التي تسود مجتمعه.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يعكس كفاءة دولة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا وقدرتها على تنظيم أرقى الفعاليات العالمية وفق أعلى التدابير الاحترازية وريادتها في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.

ولفت إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في كيفية إدارة أزمة كورونا وتخفيف تداعيتها لتكون من أوائل الدول التي باتت على الطريق الصحيح في طريق التعافي الكامل من هذه الجائحة في خطوة تدعو بلدان العالم لاستخلاص الدروس والعبر من تجربتها المتميزة.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة من قبل أكثر من 800 عارض يمثلون أكثر من 46 دولة إقليميا وعالميا، أبرزت ثقتهم بالإجراءات الصحية الفعالة التي تطبقها دولة الإمارات وساهمت في تعزيز مشاعرهم بالأمن والأمان.

وتابع: "لقد بدأت ريادة الإمارات الثقافية منذ 30 عاماً، برؤية حكيمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي عمل على ترسيخ الفعل الثقافي بإطلاق سلسلة من المشاريع وأولها معرض الكتاب عام 1981".