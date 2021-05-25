فيديو.. إعلان الموسم الخامس يُبكي عشّاق "لا كاسا دو بابل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس" أول إعلان تشويقي للموسم الخامس من مسلسل الجريمة La casa de papel (لا كاسا دو بابل).

وأثار الإعلان حماس الجمهور، الذي لاحظ بدوره غياب واحدة من أهم أبطال المسلسل، الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس (نيروبي).

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر أي تفاصيل عن البطلة نيروبي، التي قٌتلت في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع، وهو ما سبب صدمة للجمهور.

وخلال الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع، استخدمت محققة الشرطة أليشا سيرا، التي تلعب دورها نجوى نمري، ابن نيروبي لجذب الأخيرة إلى شباك بنك إسبانيا، حينها أصابتها طلقة قناص في قلبها.





ومع صعوبة نقل نيروبي إلى مستشفى، لجأ زملاؤها إلى معالجتها بأنفسهم، لكنهم لم يفلحوا في إنقاذها في نهاية المطاف.

وعلق المعجبون على الإعلان التشويقي بقول أحدهم: "عندما شاهدت الإعلان اغرورقت عيناي بالدموع، لأنني أعلم أنه لن تكون هناك نيروبي هذه المرة".





وطرح آخر تساؤلًا حول احتمالية عودة نيروبي، مثل شخصية "برلين" للممثل بيدرو ألونس، الذي عاد في الموسم الرابع رغم وفاة الشخصية.

ونشرت ألبا فلوريس مقطع فيديو من الكواليس تشكر فيه زملائها في العمل، وتشيد بفضلهم في تطورها كممثلة وإنسانة.



