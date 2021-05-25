إليسا في "أغاني من حياتي" على MBC1

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دبي: تطلّ المغنية اللبنانية إليسا في برنامج أغاني من حياتي" على MBC1، لتغني عدداً من أغنياتها إلى جانب أغنياتٍ لفنانين آخرين، وتبوح بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار وذكريات.

وخلال فقراتها الغنائية على المسرح، تتحدث إليسا بدايةً عن أغنية "حالة حب" متطرّقة إلى تجربتها الشخصية في تلك الأغنية وما عكسته آنذاك من مشاعر عاشتها. تنتقل بعد ذلك إلى أغنية "نفسي أقول له" التي مرّت خلالها بحالتين الأولى حزينة والثانية مفرحة، قبل أن تغني "بدي دوب" التي قدمتها لأول مرة مع فنان إسباني، متوقفةً عند الحالة التي أحدثتها تلك الأغنية في العالم العربي آنذاك.

وللفنان مروان خوري تغني إليسا على المسرح "كل القصايد"، قبل أن تغني للفنانة شيرين أغنية "مشاعر" التي تتوقف عندها مُطوّلاً مستذكرةً معاناتها مع المرض إضافةً إلى ذكرى أخرى مؤلمة في حياتها.

تنتقل بعدها إليسا إلى أغنية "عايشالك" التي تقدمها على المسرح برفقة الموسيقار ميشال فاضل، قبل أن تختم مع أغنية "قالها" باللهجة الخليجية، طالبةً من الجمهور إبداء رأيهم في مدى قدرتها على تأدية اللهجة الخليجية، تاركةً الباب مفتوحاً أمام إمكانية تقديم أغنية خاصة بها مُستقبلاً باللهجة الخليجية.

• يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

