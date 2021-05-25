شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن أغنية "أوعدك" مع سمية الخشاب: مفاجأة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب عمر كمال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بالعمل في أغنية "أوعدك" الذى يطرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الدويتو مع الفنانة سمية الخشاب التي تتميز بصوت قوى ومميز، وهى من توزيع إسلام ساسو ومن ألحان عمر كمال.

وأضاف: الأغنية تحمل عدد من المفاجآت حيث استغرق في تسجيلها عدة أيام، مشيرا أنها تنتمى إلى طبيعة أغانى المهرجانات وتقدم بشكل جديد ومفاجأة للجميع .



عمر كمال وسمية الخشاب

وتقول كلمات الأغنية: "عمرى في يوم يا حبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقى بعيونك".

ونشر "كمال"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة البوستر والذي يجمعه بسمية الخشاب، ويحمل اسم "أوعدك".

ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورة تجمعها بالفنان عمر كمال عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة "أوعدك ..قريبا".

وكان آخر أعمال سمية كليب "عربية أنا" تعاونت خلاله مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري وتم تصويرها ما بين سوريا بالصحراء السوداء وستوديو الصورة حاتم علي، كما شاركت سمية الخشاب في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، وشارك فيه عدد من نجوم الفن من بينهم هبة مجدي وسيد رجب ومنذر رياحنة ورياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

أما عمر كمال فشارك في موسم رمضان الماضي بأكثر من عمل فني حيث ظهر كممثل لأول مرة بشخصيته الحقيقية في مسلسل "بين السما والأرض" مع المخرج ماندو العدل، كما ظهر كمطرب في مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي حيث قدم اغنية حفل زفافهم داخل أحداث المسلسل .