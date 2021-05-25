شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مسرحى مكثف لفرقة "الطليعة".. تقدم "ريسايكل" و "الصندوق" على مسرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح حالة من النشاط المكثف، حيث تقدم الفرقة عرضين من إنتاجها وهم "الصندوق" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة و"ريسايكل" على المسرح العائم الصغير بالمنيل وذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب، بالإضافة الى استضافة الفرقة لعرض "طقوس العودة " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، واستضافتها أيضا لبروفات عرض Dogs، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، بينما تقام بمسرح الطليعة بروفات عرض "أحدب نوتردام" من تأليف أسامة نور الدين، وإخراج ناصر عبد المنعم، وعرض "سيدة الفجر" من تأليف إليخاندروا كاسونا وإخراج أسامة رؤوف، لتكون الفرقة بذلك تعمل بكامل طاقتها.

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة ان هذا النشاط يرجع لعدة عوامل رئيسية أهمها حالة التعاون ما بين مديري فرق البيت الفني للمسرح تحت رئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، حيث يتم هذا التعاون البناء بين فرق البيت الفني للمسرح لتخرج العروض خارج مسارحها المعتادة لتخاطب جمهور مختلف، والاستعداد الدائم لتهيئة الأوضاع لتناسب العروض المسرحية في ظل الظروف الراهنة الخاصة بالجائحة، والتي تحتم التعامل بشكل نشط ومختلف لاستمرار تقديم العروض المسرحية للجمهوروالاستفادة من امكانيات الفرقة بأقصى قدر ممكن.

يذكرأن عرض "الصندوق" من إنتاج الفرقة يقدم يوميا على مسرح الطليعة ماعدا الثلاثاء حتى أول يونيو المقبل، عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي، محمد عبد الخالق، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

بينما يقدم عرض "ريسايكل" من إنتاج الفرقة على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء حتى أول شهر يونيو المقبل، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.