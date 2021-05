شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أغنية Butter لفريق BTS بعد تحطيمها الرقم القياسي على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم الفريق الكوري الشهير BTS، رقمًا قياسيًا في نسبة مشاهدات أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية "Butter" بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، حيث تخطت 100 مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب، وفقًا لما ذكره موقع .variety، واستمرت الأرقام فى الزيادة بوصولها لأكثر من 205 مليون خلال 4 أفلام فقط.

وكانت فرقة BTS قد حققت الرقم القياسى السابق بأغنيتها المنفردة لعام 2020 Dynamite، وهى الأولى باللغة الإنجليزية بالكامل بلغ الفيديو 101.1 مليون فى أول 24 ساعة، وفقًا لأرقام يوتيوب الرسمية، رغم أن عداد المشاهدات العامة بلغ 98.3 مليون، واحتفظت BTS بالعديد من الأرقام القياسية لمشاهدتها على مدار 24 ساعة فى الماضى، مثل فيلم Boy With Luv الذى ظهر فيه Halsey فى أبريل 2019، والذى حصد 74.6 مليون مشاهدة فى أول يوم له.

وخلال السطورالتالية نوضح بعض المعلومات عن الأغنية الجديدة بعد تحطيمها الرقم القياسى على يوتيوب فى أقل من 24 ساعة:

- أصبحت الأغنية هي أسرع فيديو على موقع يوتيوب على الإطلاق يحصد 10ملايين مشاهدة بعد 13 دقيقة فقط.

- أدى فريق "BTS" أغنية "Butter" لأول مرة خلال حفل توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2021.

- هي الأغنية المنفردة الثانية باللغة الإنجليزية لفرقة BTS بعد أن حققت أغنية Dynamite الصادرة عام 2020 نجاحا مدويا ورشحت الفرقة لأول جائزة جرامي.

- الأغنية أطلقتها Big Hit Music شركة الترفيه الكورية التي تديرأعمال الفرقة.

- لاحظ الكثيرون تشابه إيقاع الأغنية مع أغنية فرقة Queen الشهيرة Another One Bites .the Dust

- وصفت فرقة BTS الأغنية بأنها أغنية بوب راقصة مليئة بسحرهم الجذاب والسلس.

- وصف عضو الفريق "جيمين" الأغنية، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية في سيول، قائلا: "إذا سمعت عنوان "Butter"، فأنت تعلم على الفور أننا حاولنا إعداد أغنية يسهل الاستماع إليها، بدلاً من شيء يحمل رسالة ثقيلة أوعميقة حقا، إنها أغنية لطيفة للغاية".