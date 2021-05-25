خاص| نهال عنبر تكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات حالة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي تعاني صحيا منذ فترة.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حالة دلال عبد العزيز الصحية تبقى على هي عليه، مؤكدة أن حالتها مستقرة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز منذ فترة صحيا ودخلت إثر ذلك أحد المستشفيات ومازالت بداخله.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مساء السبت الماضي، سلبية مسحة حماته الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا منذ أيام.

وكتب رامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

أضاف: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.