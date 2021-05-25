خاص | أول تعليق من المهن التمثيلية بعد إثارة الجدل حول بتر قدم شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

جدل كبير أثاره الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بشأن تعرض الفنان شريف دسوقي لبتر قدمه بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، خاصة حينما ذكر أن نقابة المهن التمثيلية كان يمكنها إنقاذه ولكنها تأخرت في ذلك لأنه ليس عضو عامل.

وتواصل الخليج 365 مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للرد على ما قاله "درويش"، والوقوف على تفاصيل الأمر قال: "ما حدث هو أن بدرية طلبة تواصلت معنا وطلبت جواب تحويل من النقابة وهذا مخالف للقانون لأن شريف دسوقي عضو منتسب، فأخبرتها أن أمر الجواب لا يمكن حدوثه ولكن النقابة ستتصرف ولم أقل لها جملة مساعدة".

وتابع: "هنفترض أن المبلغ المطلوب مليون جنيه والنقابة معندهاش المبلغ ده، فأنا في اللحظة دي أرسلت رسالة على جروب الأسرة الفنية الذي يحتوي على العديد من الفنانين وأقولهم أنا محتاج كذا".

وأضاف: "الأسرة الفنية جاهزة تتكفل بيه أنا كنقيب لما أكلم أي فنان هيصدقني أنا لما أكلم فنان وأقوله أنا عايز كذا هيبعت وكلهم بيساعدوا ومبيتأخروش، وبالفعل وأنا بكتب الرسالة ولسة مكملتهاش في فنانة مش هقدر أقول اسمها كانت محولة لي الفلوس"، مضيفًا: "النقابة لم ولن تتقاعس في الوقوف بجانب أي فنان".

واختتم نقيب الممثلين حديثه قائلًا: "لما الفنانين بيشاركوا في حاجة زي دي بتكون بإسم النقابة مش بإسم حد، مقدرش أروح أقول لفلان أن الفنان كذا باعتلك دول نفترض إنه مش عايز مساعدة من فلان ده".

وأكد زكي على اهتمام النقابة بكافة الممثلين الأعضاء وغيرهم: "ساعات بيكون في فنانين محتاجين مساعدة وهما مش أعضاء والنقابة مبتسبهمش وبتتواصل مع الفنانين وبنوفرله كافة احتياجاته".

وكان الفنان مصطفى درويش كتب عبر "فيسبوك": " منشورًا تحدث خلاله عن بعض الأمور المتعلقة ببتر قدم الفنان شريف دسوقي، قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، لو كان حد وقف من النقابة اتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثه دي كان اتلحق".

وتابع: "بس للأسف النقابة قالت لبدرية طلبة لما استنجدت بيهم أصله مش عضو عامل فمش هينفع النقابة نفسها تساعد لأن ده قانون بس هنبعت مساعدة شخصية طبعًا كتر خيركم وده قانون وعلى راسنا بس طيب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكله هيساعده ومحدش هيتأخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثة دي و يقطعوا رجله، ويترمي في مستشفى أقل ما يقال عنها تحت السلم".

وأضاف: "بجد اللي حصل ده حرام، حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسؤول مني مسئولية كاملة حقك عليا وحقك علينا كلنا".

واستطرد: "الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، وأفراد العصابة كلها متكفلة بكل حاجة، والأستاذة كاملة جابتله طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية، شكرً بدرية طلبة إنتي بميت راجل إنتي وناس اسكندرية".

ثم قام درويش بتعديل منشوره وأضاف: "دكتور أشرف زكى تواصل معايا وفهمني الموقف وأنا متفق معاه جدا والنقابة متكفلة بمصاريف المستشفى".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.

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