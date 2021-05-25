مصطفى درويش عن بتر قدم شريف دسوقي: لو كانت النقابة اتحركت كنا شوفنا حل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كتب الفنان مصطفى درويش منشورًا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تحدث خلاله عن بعض الأمور المتعلقة ببتر قدم الفنان شريف دسوقي.

وكتب "درويش"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، لو كان حد وقف من النقابة اتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثة دي كان اتلحق".

وتابع: "بس للأسف النقابة قالت لبدرية طلبة لما استنجدت بيهم أصله مش عضو عامل فمش هينفع النقابة نفسها تساعد لأن ده قانون بس هنبعت مساعدة شخصية طبعًا كتر خيركم وده قانون وعلى راسنا بس طيب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكله هيساعده ومحدش هيتأخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثة دي و يقطعوا رجله، ويترمي في مستشفى أقل ما يقال عنها تحت السلم".

وأضاف: "بجد اللي حصل ده حرام، حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع، والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسؤول مني مسئولية كاملة حقك عليا وحقك علينا كلنا،".

واستطرد: "الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، وأفراد العصابة كلها متكفلة بكل حاجة، والأستاذة كاملة جابتله طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية، شكرً بدرية طلبة انتي بميت راجل انتي وناس اسكندرية".

ثم قام درويش بتعديل منشوره وأضاف: "دكتور أشرف زكى تواصل معايا وفهمني الموقف وأنا متفق معاه جدا والنقابة متكفلة بمصاريف المستشفى".

وكانت بدرية طلبة قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شريف دسوقي حالته الصحية مستقرة الآن مؤكدة إنه خرج من غرفة العمليات متمنية له الشفاء العاجل.

وكشف "بدرية" عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

وأضافت في منشور آخر: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.

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