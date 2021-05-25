فن ومشاهير

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

محمد صلاح

توج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ، خلال موسم 2020/2021، والذي انتهى منذ أيام، وساهم في تأهل فريقه لبطولة دوري أوروبا، الموسم المقبل.

وحصل صلاح على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء عبر موقع النادي.

وجاء البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الفريق، ثانيا خلف صلاح، والثالث هو المدافع ناثانيال فيليبس.

وقال صلاح بعد التتويج بالجائزة: ”بالطبع، أنا سعيد للفوز بها، خصوصا وأنها بتصويت الجمهور، لكن الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل لدوري الأبطال كان أهم من أي شيء آخر“.

وأضاف: ”أعتقد أنني لعبت بأداء جيد خلال هذا الموسم، لكن الأمر ليس عن أدائي الشخصي، المهم هو أداء الفريق ككل، وكفريق تأثرنا كثيرا بغياب الجمهور في الملعب، أعتقد أنه لو كان هناك تواجد للجماهير لكان مركزنا ووضعنا اختلف كثيرا، عانينا كثيرا خلال هذا الموسم؛ بسبب غياب الجماهير“.

وشارك صلاح في 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، ما بين 37 مباراة في ، و10 في ، و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة كأس رابطة المحترفين، ومباراة بالدرع الخيرية.

وأحرز صلاح 22 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وأصبح هداف ”الريدز“ في المسابقة ووصيف قائمة هدافي البطولة بشكل عام، خلفا لهاري كين مهاجم توتنهام المتصدر برصيد 23 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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